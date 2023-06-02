В Кремле напомнили о временах, когда Польша была частью нашего государства

Отношения России и Польши сейчас находятся практически на "нулевом уровне". Такое мнение озвучил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Польша в своей истории была либо врагом России, либо частью нашего государства.

"Давайте не забывать, что всё-таки достаточно продолжительное время в истории Польша была частью нашего государства. Поэтому у нас очень много всего общего. Практически всё остальное время Польша была нашим врагом, вредила нашему государству, вела с нами войны, поддерживала тех, кто с нами ведёт войны. Сейчас, к сожалению, эти отношения находятся на нулевой, если не сказать на отрицательной отметке", — указал представитель Кремля.