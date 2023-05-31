Президент Польши выступил с неожиданным заявлением о Путине

Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад не обманываться по поводу неких провалов президента России Владимира Путина якобы "проигранной войны". Об этом он сказал в разговоре с генеральным директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром.

"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны", — сказал Дуда.

Он также добавил, что Россия — это ядерная сверхдержава с гигантскими запасами оружия. По его мнению, Армия РФ на данный момент имеет явное преимущество над ВСУ, экономика России переходит на военные рельсы.