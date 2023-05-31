Президент Польши выступил с неожиданным заявлением о Путине
Президент Польши Дуда признал, что "Путин не проиграл ни одной войны"
Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад не обманываться по поводу неких провалов президента России Владимира Путина якобы "проигранной войны". Об этом он сказал в разговоре с генеральным директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром.
"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны", — сказал Дуда.
Он также добавил, что Россия — это ядерная сверхдержава с гигантскими запасами оружия. По его мнению, Армия РФ на данный момент имеет явное преимущество над ВСУ, экономика России переходит на военные рельсы.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил о том, что Польша поставила Украине почти все истребители МиГ-29, которыми располагала, а отдавать самолёты F-16 республика не готова.
ТАСС / EPA / Leszek Szymanski