В Польше объяснили, почему не хотят отдавать Украине свои F-16

Польша поставила Украине почти все истребители МиГ-29, которыми располагала, а отдавать самолёты F-16 республика не готова. Об этом заявил в Рейкьявике польский президент Анджей Дуда.

"Мы передали почти все наши МиГ-29, о которых просила Украина с самого начала конфликта", — подчеркнул он.

По его словам, Варшава и без того входит в тройку стран, оказывающих наибольшую поддержку Киеву, — военная помощь уже исчисляется миллиардами долларов. Дуда добавил, что Польша не имеет большого числа F-16, поэтому нет смысла рассуждать даже о возможности таких поставок.