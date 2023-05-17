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Опубликовано 17 мая 2023, 09:42
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В Польше объяснили, почему не хотят отдавать Украине свои F-16

Дуда заявил, что Польша отдала Киеву почти все имеющиеся МиГ-29 и не отдаст F-16

Польша поставила Украине почти все истребители МиГ-29, которыми располагала, а отдавать самолёты F-16 республика не готова. Об этом заявил в Рейкьявике польский президент Анджей Дуда.

"Мы передали почти все наши МиГ-29, о которых просила Украина с самого начала конфликта", — подчеркнул он.

По его словам, Варшава и без того входит в тройку стран, оказывающих наибольшую поддержку Киеву, — военная помощь уже исчисляется миллиардами долларов. Дуда добавил, что Польша не имеет большого числа F-16, поэтому нет смысла рассуждать даже о возможности таких поставок.

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Ранее Дуда заявил, что если страны Запада перестанут оказывать поддержку Украине, то её ждёт поражение. Поэтому, по его мнению, нельзя прекращать поставки оружия Киеву.

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Getty Images / Omar Marques

Татьяна Миссуми
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