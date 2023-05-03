"Стать решателем судеб": Военный эксперт раскрыл коварную цель Польши в НАТО

Польша хочет сместить с ведущих позиций в НАТО и ЕС Германию и Францию, чтобы стать главной страной Евросоюза и Североатлантического альянса. Об этом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" — полковник запаса Игорь Коротченко. Он уточнил, что именно поэтому Варшава создаёт мощные Вооружённые силы.

"Это амбиции польских элит. Они распространяются в том числе на военную сферу. Поэтому Польша намерена создать первоклассные Вооружённые силы, перевооружиться, стать серьёзным военным решателем судеб в Европе, как они считают. Для нас это самая прямая и непосредственная угроза. Как сейчас, так и в перспективе", — рассказал в интервью порталу Ura.ru Коротченко.

При этом на мнение европейских стран Польша ориентироваться не намерена: ей важна только оценка Вашингтона, а Штаты развитие дел на континенте вполне устраивает, отметил военный эксперт.

"Ориентируется на позицию Вашингтона, а не Берлина и Парижа. Польша, мягко говоря, на них положила", — заключил Коротченко.