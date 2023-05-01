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1 мая, 15:15

Дуда назвал лозунг председательства Варшавы в ЕС

Дуда назвал приоритет для Польши во время председательства в ЕС: Больше США в Европе

Приоритетом для председательства Польши в ЕС в 2025 году станут укрепление сотрудничества с Соединёнными Штатами и расширение Евросоюза. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда.

"Необходимо укрепление евроатлантических связей. Одним из важнейших наших приоритетов во время президентства для Европейского союза, для Европы будет лозунг укрепления сотрудничества с США, укрепления евроатлантических связей. Больше США в Европе, больше Европейского союза в США", — подчеркнул польский лидер в ходе выступления, посвящённого годовщине вступления Польши в ЕС.

По словам Дуды, об этом приоритете уже знает президент США Джо Байден. Взаимодействие с Вашингтоном имеет для Варшавы фундаментальное значение, в том числе в вопросе безопасности, добавил он. Ещё одним приоритетом для Польши будет членство Украины и Молдавии в Евросоюзе.

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Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил о подготовке Польши к прямой конфронтации с РФ. По его словам, Варшава закупает для этого оружие и увеличивает численность армии.

Обложка ©

Getty Images / Thomas Kronsteiner

Светлана Оперук
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