Регион

Уведомления отключены

29 мая, 02:39

Дуда вместо Эрдогана поздравил с победой футбольного фаната

Дуда в поздравлении Эрдогана с переизбранием дал ссылку на футбольного фаната

Президент Польши Анджей Дуда решил поздравить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, но вместо ссылки на него указал в сообщении в "Твиттере" на футбольного болельщика.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. В этом году мы отмечаем 100-летие основания Турецкой Республики и 100-летие подписания Договора о дружбе между польской и турецкой республиками", — написал польский президент, прикрепив ссылку на аккаунт фаната "Бешикташа".

Позже польский лидер написал новое сообщение, дав правильную ссылку. Однако пользователи успели заметить и указать Дуде на ошибку.

Босфорс-мажор для Вашингтона: Чем закончились выборы в Турции

Босфорс-мажор для Вашингтона: Чем закончились выборы в Турции

Напомним, ранее ЦИК объявила Эрдогана победителем выборов в Турции. Глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер объявил, что результат действующего президента — 52% голосов. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Турции с переизбранием на пост главы страны.

Обложка ©

prezydent.pl

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Анджей Дуда
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров