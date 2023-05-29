Дуда вместо Эрдогана поздравил с победой футбольного фаната

Президент Польши Анджей Дуда решил поздравить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, но вместо ссылки на него указал в сообщении в "Твиттере" на футбольного болельщика.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. В этом году мы отмечаем 100-летие основания Турецкой Республики и 100-летие подписания Договора о дружбе между польской и турецкой республиками", — написал польский президент, прикрепив ссылку на аккаунт фаната "Бешикташа".

Позже польский лидер написал новое сообщение, дав правильную ссылку. Однако пользователи успели заметить и указать Дуде на ошибку.