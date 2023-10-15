Оппозиция суммарно набирает большинство в Парламенте Польши

Оппозиционные партии в Польше набирают достаточное количество голосов, чтобы в случае объединения сформировать собственное правительство. Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов голосования, распространённые Польским телевидением.

Согласно обнародованной информации, правящая консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" набирает 36,8% голосов. Потенциальный партнёр политсилы националистическая партия евроскептиков "Конфедерация" получает 6,2%. Таким образом, полученных голосов недостаточно, чтобы сформировать большинство в парламенте.

При этом три оппозиционные партии Польши набирают достаточное количество голосов, чтобы в случае объединения сформировать своё правительство. Так, оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" экс-премьера и бывшего главы Евросовета Дональда Туска получает 31,6% голосов, "Третий путь" — 13%, а политсила "Левые" — 8,6%.