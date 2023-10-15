Регион

Уведомления отключены

15 октября, 19:58

Оппозиция суммарно набирает большинство в Парламенте Польши

Экзитполы показали лидерство оппозиции на выборах в Парламент Польши

Оппозиционные партии в Польше набирают достаточное количество голосов, чтобы в случае объединения сформировать собственное правительство. Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов голосования, распространённые Польским телевидением.

Согласно обнародованной информации, правящая консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" набирает 36,8% голосов. Потенциальный партнёр политсилы националистическая партия евроскептиков "Конфедерация" получает 6,2%. Таким образом, полученных голосов недостаточно, чтобы сформировать большинство в парламенте.

При этом три оппозиционные партии Польши набирают достаточное количество голосов, чтобы в случае объединения сформировать своё правительство. Так, оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" экс-премьера и бывшего главы Евросовета Дональда Туска получает 31,6% голосов, "Третий путь" — 13%, а политсила "Левые" — 8,6%.

В США предупредили Зеленского о потере одного из главных союзников

В США предупредили Зеленского о потере одного из главных союзников

Напомним, сегодня, 15 октября, в Польше проходят выборы в парламент — Сейм и Сенат. Основная борьба развернётся между партиями "Право и справедливость" и "Гражданская коалиция". Также ранее в Варшаве заявили о планах правящей политсилы "Право и справедливость" удержать власть силой при поражении на выборах.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров