Политолог предсказал смену политического ландшафта в Польше во всём, кроме отношений с Россией
Эксперт "Дигории" Малинин: Любая власть в Польше будет враждебно настроена к РФ
Неуверенная победа правящей польской партии "Право и справедливость" (PiS) может серьёзным образом поменять политический ландшафт в Польше. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом член экспертного клуба "Дигория", учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" Алексей Малинин.
Поскольку PiS не набирает большинство мест в Сейме, не исключено, что оппозиционная коалиция либо сразу получит право формировать правительство через договорённости с президентом Польши, либо заблокирует правительство, предложенное партией PiS, если Анджей Дуда предоставит ей это право.
"Мы уже можем зафиксировать рост проевропейских настроений, которые наверняка будут поддержаны еврочиновниками и иными политиками извне. Учитывая, как своевольно в последнее время ведёт себя Польша во внешней политике, более контролируемая внутренняя ситуация через более сговорчивые партии выгодна и США, а их влияние в стране очень велико", — рассуждает собеседник Лайфа.
По словам Малинина, вероятность внешнего "модерирования" возрастает и потому, что Польша и географически, и геополитически, и материально была важной опорой США в контексте украинского конфликта, эдаким "авангардом проукраинского лагеря". Однако последние прения с украинскими властями вкупе с непрекращающимися противоречиями с Германией вполне могут побудить Штаты сделать власть Польши более предсказуемой. Особенно, подчёркивает эксперт, принимая во внимание тот факт, что результаты этой парламентской кампании создадут плацдарм для подготовки к президентским выборам в Польше в 2024 году. А давний и глубокий раскол между либералами и всё ещё популярными националистами, полагает собеседник Лайфа, осложнит выполнение этой задачи.
"Российской же стороне нужно лишь наблюдать со стороны и особо не переживать: любая власть в Польше, будь то новая или старая, в любом случае будет недружественной по отношению к России и Белоруссии. В наших отношениях ничего не изменится, поскольку никто из партий или кандидатов не выступал за смену тональности в них", — резюмировал он.
Ранее Лайф сообщал, что правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского победила на парламентских выборах в Польше с результатом 35,38%, но не сможет самостоятельно сформировать правительство. Экс-премьер Польши и лидер польской оппозиции Дональд Туск сообщил о прекращении эпохи власти Качиньского, ведь оппозиционные партии в Польше набирали достаточное количество голосов, чтобы в случае объединения сформировать собственное правительство.
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