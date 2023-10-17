Политолог предсказал смену политического ландшафта в Польше во всём, кроме отношений с Россией

Неуверенная победа правящей польской партии "Право и справедливость" (PiS) может серьёзным образом поменять политический ландшафт в Польше. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом член экспертного клуба "Дигория", учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" Алексей Малинин.

Поскольку PiS не набирает большинство мест в Сейме, не исключено, что оппозиционная коалиция либо сразу получит право формировать правительство через договорённости с президентом Польши, либо заблокирует правительство, предложенное партией PiS, если Анджей Дуда предоставит ей это право.

"Мы уже можем зафиксировать рост проевропейских настроений, которые наверняка будут поддержаны еврочиновниками и иными политиками извне. Учитывая, как своевольно в последнее время ведёт себя Польша во внешней политике, более контролируемая внутренняя ситуация через более сговорчивые партии выгодна и США, а их влияние в стране очень велико", — рассуждает собеседник Лайфа.

По словам Малинина, вероятность внешнего "модерирования" возрастает и потому, что Польша и географически, и геополитически, и материально была важной опорой США в контексте украинского конфликта, эдаким "авангардом проукраинского лагеря". Однако последние прения с украинскими властями вкупе с непрекращающимися противоречиями с Германией вполне могут побудить Штаты сделать власть Польши более предсказуемой. Особенно, подчёркивает эксперт, принимая во внимание тот факт, что результаты этой парламентской кампании создадут плацдарм для подготовки к президентским выборам в Польше в 2024 году. А давний и глубокий раскол между либералами и всё ещё популярными националистами, полагает собеседник Лайфа, осложнит выполнение этой задачи.