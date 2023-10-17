Песков: Парламентские выборы в Польше вряд ли изменят отношения Москвы и Варшавы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прошедшие в Польше парламентские выборы вряд ли повлияют на отношения Москвы и Варшавы. По его мнению, польская сторона занимает весьма враждебную позицию.

"Если честно, пока, наверное, вряд ли [отношения Польши и России поменяются], потому что сейчас в польском истеблишменте, наверное, нет никаких сегментов, которые открыто или даже завуалированно намекали на необходимость восстановления отношений с РФ", — сказал Песков.

Москва считает абсурдным, что два соседних государства настолько враждебны друг другу, причём не по вине РФ, отметил представитель Кремля. Песков указал, что поляки не любят Россию, а также занимают "весьма и весьма враждебную" позицию по всем вопросам, которые касаются российской стороны.