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17 октября, 08:15

Песков: Парламентские выборы в Польше вряд ли изменят отношения Москвы и Варшавы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прошедшие в Польше парламентские выборы вряд ли повлияют на отношения Москвы и Варшавы. По его мнению, польская сторона занимает весьма враждебную позицию.

"Если честно, пока, наверное, вряд ли [отношения Польши и России поменяются], потому что сейчас в польском истеблишменте, наверное, нет никаких сегментов, которые открыто или даже завуалированно намекали на необходимость восстановления отношений с РФ", — сказал Песков.

Песков заявил, что у Путина нет и не может быть конкурентов в России

Песков заявил, что у Путина нет и не может быть конкурентов в России

Москва считает абсурдным, что два соседних государства настолько враждебны друг другу, причём не по вине РФ, отметил представитель Кремля. Песков указал, что поляки не любят Россию, а также занимают "весьма и весьма враждебную" позицию по всем вопросам, которые касаются российской стороны.

Ранее Лайф рассказывал о том, что по результатам парламентских выборов в Польше правящая партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским утратила большинство в парламенте. Теперь у оппозиции появился шанс сформировать правящую коалицию.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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