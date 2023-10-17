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17 октября, 07:28

Песков заявил, что у Путина нет и не может быть конкурентов в России

В России на данный момент нет конкурентов у президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слухи про решение главы государства принимать участие в выборах, которые запланированы на весну следующего года.

Песков заявил, что у Путина нет конкурентов. Видео © LIFE

"Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем номер один у нас в стране. И моё личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, но, нарушая правило, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации", — заявил Песков.

Песков прокомментировал предложение Кадырова перенести президентские выборы

Песков прокомментировал предложение Кадырова перенести президентские выборы

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о телефонных разговорах с коллегами с Ближнего Востока. В частности, он пообщался с президентом Сирии Башаром Асадом.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Илья Суриков
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