Песков заявил, что у Путина нет и не может быть конкурентов в России

В России на данный момент нет конкурентов у президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слухи про решение главы государства принимать участие в выборах, которые запланированы на весну следующего года.

"Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем номер один у нас в стране. И моё личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, но, нарушая правило, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации", — заявил Песков.