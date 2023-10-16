Путин рассказал о телефонных разговорах с коллегами с Ближнего Востока
Президент РФ Владимир Путин рассказал о телефонных разговорах с коллегами с Ближнего Востока. В ходе совещания по оперативным вопросам глава государства указал, что на сегодня у него запланировано ещё несколько переговоров с лидерами других стран.
"У меня уже состоялся ряд разговоров с коллегами из региона [Ближнего Востока], и ещё несколько разговоров намечено до конца дня", — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом. Политики обсудили ситуацию в секторе Газа. В ходе беседы главы двух государств отметили необходимость незамедлительно доставить гуманитарную помощь мирным жителям анклава.
ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The