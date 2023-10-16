Путин сегодня пообщается с лидерами Израиля и Палестины
Помощник президента Ушаков: Путин созвонится с лидерами Израиля и Палестины
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 16 октября, проведёт пять международных телефонных разговоров: в частности, побеседует с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Сегодня у нас, можно сказать, такой "мощный выстрел": пять телефонных разговоров. Президент уже переговорил с президентом Сирии [Башаром Асадом] и президентом Ирана [Ибрахимом Раиси]. В течение дня состоятся ещё контакты с президентами Египта [Абдул-Фаттахом] Ас-Сиси, Палестины — Аббасом, а также премьер-министром Израиля Нетаньяху", — сказал журналистам Ушаков.
Ранее сообщалось, что Путин во время телефонного разговора с Асадом обсудил ситуацию в секторе Газа. В ходе беседы главы двух государств отметили необходимость незамедлительно доставить гуманитарную помощь мирным жителям анклава.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин допустил, что Москва может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. Он также добавил, что Россия не видит альтернатив урегулированию палестино-израильского конфликта путём переговоров.