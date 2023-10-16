Путин сегодня пообщается с лидерами Израиля и Палестины

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 16 октября, проведёт пять международных телефонных разговоров: в частности, побеседует с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Сегодня у нас, можно сказать, такой "мощный выстрел": пять телефонных разговоров. Президент уже переговорил с президентом Сирии [Башаром Асадом] и президентом Ирана [Ибрахимом Раиси]. В течение дня состоятся ещё контакты с президентами Египта [Абдул-Фаттахом] Ас-Сиси, Палестины — Аббасом, а также премьер-министром Израиля Нетаньяху", — сказал журналистам Ушаков.