Путин и Асад заявили о необходимости доставить гуманитарную помощь жителям Газы

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с сирийским коллегой Башаром Асадом обсудил ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия лидера САР в телеграм-канале. Главы двух государств отметили необходимость незамедлительно доставить гуманитарную помощь мирным жителям Газы.

Уточняется, что во время разговора Путин и Асад указали, что необходимо прекратить обстрелы сектора Газа. Они также отметили, что нужно остановить насильственное перемещение, которое Израиль практикует против "ни в чём не повинных людей в Газе".