Путин и Асад заявили о необходимости доставить гуманитарную помощь жителям Газы
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с сирийским коллегой Башаром Асадом обсудил ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия лидера САР в телеграм-канале. Главы двух государств отметили необходимость незамедлительно доставить гуманитарную помощь мирным жителям Газы.
Уточняется, что во время разговора Путин и Асад указали, что необходимо прекратить обстрелы сектора Газа. Они также отметили, что нужно остановить насильственное перемещение, которое Израиль практикует против "ни в чём не повинных людей в Газе".
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин допустил, что Москва может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. Он также добавил, что Россия не видит альтернатив урегулированию палестино-израильского конфликта путём переговоров.