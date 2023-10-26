Дуда объявил имена главных претендентов на пост премьера Польши

В настоящий момент в Польше двое серьёзных кандидатов на должность премьер-министра: действующий премьер Матеуш Моравецкий и лидер оппозиции Дональд Туск. Такое заявление в телеобращении сделал польский президент Анджей Дуда.

"У нас сегодня есть два серьёзных кандидата на пост премьера. У нас две группы, которые утверждают, что могут создать парламентское большинство. "Право и справедливость" проинформировала меня, что их кандидатом на должность премьера будет Матеуш Моравецкий <...> Далее я услышал, что кандидатом (от оппозиции. — Прим. Лайфа) является Дональд Туск", — сообщил Дуда.

Польский лидер добавил, что ему необходимо обдумать полученную информацию, которую он считает одним из самых серьёзных вопросов своей повестки. Он напомнил, что до настоящего момента президент страны просто назначал премьер-министром представителя победившей группы. Однако прежде не было ситуаций, когда лидирующая по количеству мест в сейме партия не могла сформировать правительство большинства, а у объединённой оппозиции такая возможность оставалась.

Президент Польши 24 и 25 октября провёл личные консультации с представителями всех политических сил, которые вошли в обновлённый состав польского парламента. Сегодня он планирует выступить с заявлением по итогам этих совещаний.