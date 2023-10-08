Президент Польши Дуда посоветовал "не преувеличивать" ситуацию в Израиле

Президент Польши Анджей Дуда считает, что не нужно излишне преувеличивать возникшую эскалацию палестино-израильского конфликта, так как такое в истории уже было. Об этом он сказал в эфире телеканала Polsat.

"Я не стал бы преувеличивать. Это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке. Мы помним, что в последние десятилетия такие ситуации уже были", — пояснил политик.