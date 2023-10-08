Президент Польши Дуда посоветовал "не преувеличивать" ситуацию в Израиле
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Президент Польши Анджей Дуда считает, что не нужно излишне преувеличивать возникшую эскалацию палестино-израильского конфликта, так как такое в истории уже было. Об этом он сказал в эфире телеканала Polsat.
"Я не стал бы преувеличивать. Это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке. Мы помним, что в последние десятилетия такие ситуации уже были", — пояснил политик.
Дуда подчеркнул, что на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты, но ни один из них ни разу не привёл к мировой войне, а значит, и на этот раз не стоит ожидать глобальных последствий. Президент всё же признал, что нынешнее обострение действительно серьёзное.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. Пока известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и около 1990 пострадавших. Израиль объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона. Сейчас израильская армия выдавливает радикалов со своей территории, нанесены удары примерно по 800 целям в секторе Газа.