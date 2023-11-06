Польские перевозчики начали блокаду украинской границы, в ловушке уже десятки фур

Госпогранслужба Украины рассказала о заторах для грузовых машин сразу на трёх пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети.

"Затруднено движение для грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков! После 13 часов (14:00 по Москве. — Прим. Лайфа) произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска Ягодин – Дорохуск, Краковец – Корчева, Рава-Русская – Хребене", — отмечается в тексте.

Там уточняется, что пробки образовались по обе стороны польско-украинской границы. Сейчас зачинщики забастовки намерены пропускать по одной фуре в час, также будет разрешено проехать грузовикам с гуманитарной помощью, с животными и скоропортящимися товарами.