Регион

Уведомления отключены

5 ноября, 03:40

Ситуация абсурдна: Стало известно, как Польша вставляет палки в колёса бывшему союзнику

Spiegel: Польша душит украинскую экономику из-за конфликта со страной

Немецкие компании, имеющие производство на Украине, заявили, что польские таможенники задерживают экспорт товаров и душат украинскую экономику. Как сообщает издание Spiegel, немецкие инвесторы обвиняют Варшаву в том, что она намеренно ставит палки в колёса Киеву.

"Ситуация абсурдна: ЕС помогает Украине стабилизировать государственный бюджет, взять на себя военное бремя и компенсировать неуплату налогов. Месяц за месяцем миллиарды с Запада текут в Киев. Причиной задержек, по-видимому, является тлеющий в течение уже нескольких месяцев конфликт между Польшей и Украиной", — сообщает издание.

В нескольких немецких фирмах подтвердили, что польские таможенники специально затягивают досмотр экспортных грузов, а это само по себе — скрытый саботаж. Польская таможня, в свою очередь, объясняет, что была вынуждена усложнить процедуру, так как с Украины активно идёт контрабанда сигарет. Некоторые предполагают, что Варшава таким образом давит на Киев.

По словам члена совета директоров немецкой компании Leoni Инго Шпенглера, фирме придётся уйти с украинского рынка, если проблема на границе не решится как можно скорее.

На Украине бьют тревогу из-за угрозы закрытия границы с Польшей

На Украине бьют тревогу из-за угрозы закрытия границы с Польшей

Ранее в Польском институте экономики пришли к выводу, что из-за украинского конфликта и пандемии коронавируса европейское население впадает в депрессию, а это приводит к ухудшению экономических показателей в регионе.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Бизнес
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров