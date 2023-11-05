Ситуация абсурдна: Стало известно, как Польша вставляет палки в колёса бывшему союзнику

Немецкие компании, имеющие производство на Украине, заявили, что польские таможенники задерживают экспорт товаров и душат украинскую экономику. Как сообщает издание Spiegel, немецкие инвесторы обвиняют Варшаву в том, что она намеренно ставит палки в колёса Киеву.

"Ситуация абсурдна: ЕС помогает Украине стабилизировать государственный бюджет, взять на себя военное бремя и компенсировать неуплату налогов. Месяц за месяцем миллиарды с Запада текут в Киев. Причиной задержек, по-видимому, является тлеющий в течение уже нескольких месяцев конфликт между Польшей и Украиной", — сообщает издание.

В нескольких немецких фирмах подтвердили, что польские таможенники специально затягивают досмотр экспортных грузов, а это само по себе — скрытый саботаж. Польская таможня, в свою очередь, объясняет, что была вынуждена усложнить процедуру, так как с Украины активно идёт контрабанда сигарет. Некоторые предполагают, что Варшава таким образом давит на Киев.

По словам члена совета директоров немецкой компании Leoni Инго Шпенглера, фирме придётся уйти с украинского рынка, если проблема на границе не решится как можно скорее.