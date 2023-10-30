На Украине бьют тревогу из-за угрозы закрытия границы с Польшей

Польские перевозчики планируют начать забастовку на границе с Украиной в ноябре, перекрыв все пункты пропуска в Польшу. Об этом сообщается в телеграм-канале украинской ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

По данным Киева, перевозчики из Польши собираются перекрыть каждый въезд в страну с Украины. Акция, предположительно, продлится два месяца. Причиной, по мнению ассоциации, стало обострение конкуренции между странами "после либерализации условий перевозок между Украиной и ЕС".