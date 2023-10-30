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30 октября, 17:50

На Украине бьют тревогу из-за угрозы закрытия границы с Польшей

"Укравтопром": Польские перевозчики хотят закрыть все въезды с Украины в ноябре

Польские перевозчики планируют начать забастовку на границе с Украиной в ноябре, перекрыв все пункты пропуска в Польшу. Об этом сообщается в телеграм-канале украинской ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

"3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе", — говорится в публикации.

По данным Киева, перевозчики из Польши собираются перекрыть каждый въезд в страну с Украины. Акция, предположительно, продлится два месяца. Причиной, по мнению ассоциации, стало обострение конкуренции между странами "после либерализации условий перевозок между Украиной и ЕС".

"Мы проигрываем": В Польше пожаловались на проблемы из-за Украины

"Мы проигрываем": В Польше пожаловались на проблемы из-за Украины

Лайф сообщал, что отношения Варшавы и Киева ухудшились после решения Незалежной судиться с соседями из-за эмбарго на поставки зерна. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим за собой всех вокруг, и отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Позже Варшава сообщила о намерениях также завершить программу поддержки украинских беженцев с 2024 года и объявила о прекращении поставок оружия Киеву.

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Юрий Лысенко
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