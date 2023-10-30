На Украине бьют тревогу из-за угрозы закрытия границы с Польшей
"Укравтопром": Польские перевозчики хотят закрыть все въезды с Украины в ноябре
Польские перевозчики планируют начать забастовку на границе с Украиной в ноябре, перекрыв все пункты пропуска в Польшу. Об этом сообщается в телеграм-канале украинской ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".
"3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе", — говорится в публикации.
По данным Киева, перевозчики из Польши собираются перекрыть каждый въезд в страну с Украины. Акция, предположительно, продлится два месяца. Причиной, по мнению ассоциации, стало обострение конкуренции между странами "после либерализации условий перевозок между Украиной и ЕС".
Лайф сообщал, что отношения Варшавы и Киева ухудшились после решения Незалежной судиться с соседями из-за эмбарго на поставки зерна. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим за собой всех вокруг, и отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Позже Варшава сообщила о намерениях также завершить программу поддержки украинских беженцев с 2024 года и объявила о прекращении поставок оружия Киеву.
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