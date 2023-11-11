На границе Польши и Украины образовалась очередь из 2,5 тысячи машин
Около 2,5 тысячи автомобилей скопилось на польско-украинской границе к сегодняшнему утру, заявил представитель Государственной пограничной службы Незалежной Андрей Демченко.
"Мы можем констатировать в направлении выезда из Польши на Украину, по информации польских коллег, по состоянию на утро сегодня около 2500 автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу", — приводит его слова местное агентство УНН.
Он отметил, что такая картина наблюдается по всем трём направлениям, однако фактически половина из них — на пункте пропуска Ягодин. При этом украинское Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило, что 13 ноября на границе состоится встреча с представителями Польши и перевозчиками, по итогам которой, возможно, пропускные пункты будут разблокированы.
Как уже рассказывал Лайф, ранее стало известно о планах польских перевозчиков начать забастовку на границе с Украиной. Они намеревались перекрыть все пункты пропуска на территорию Польши на фоне обострения конкуренции с Киевом "после либерализации условий перевозок между Украиной и ЕС". Так, 6 ноября началась блокада украинской границы, были заблокированы три ключевых пограничных перехода.
Twitter / CitiznYC