Украина отправила в МИД Польши ноту протеста после гибели водителей на границе

Смерть второго украинского водителя на границе с Польшей из-за забастовки местных перевозчиков вынудила посольство Незалежной в Варшаве срочно обратиться в МИД республики с нотой протеста. Об этом в соцсетях написал глава диппредставительства в Варшаве Василий Зварич.

Посол напомнил, что дальнобойщик скончался в очереди на пункте пропуска Корчова. Затор был вызван акцией протеста польских шофёров, по вине которых КПП до сих пор остаётся заблокированным, посетовал дипломат.

"Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств", — подчеркнул Зварич.