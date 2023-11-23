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23 ноября, 18:37
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Украина отправила в МИД Польши ноту протеста после гибели водителей на границе

Смерть второго украинского водителя на границе с Польшей из-за забастовки местных перевозчиков вынудила посольство Незалежной в Варшаве срочно обратиться в МИД республики с нотой протеста. Об этом в соцсетях написал глава диппредставительства в Варшаве Василий Зварич.

Посол напомнил, что дальнобойщик скончался в очереди на пункте пропуска Корчова. Затор был вызван акцией протеста польских шофёров, по вине которых КПП до сих пор остаётся заблокированным, посетовал дипломат.

"Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств", — подчеркнул Зварич.

"Это катастрофа": Польша нанесла Украине очередной "удар"

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Напомним, что польские перевозчики взбунтовались из-за украинских коллег, которые пересекают границу и забирают у местных водителей весь заработок, приманивая заказчиков низкими ценами. В Киеве считают, что акция уже нанесла Незалежной огромный ущерб, возмещение которого ляжет на плечи митингующих.

Обложка ©

ТАСС / EPA / DAREK DELMANOWICZ

Илья Пушкарев
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