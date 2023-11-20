Украина нашла способ заработать на забастовке польских дальнобойщиков
Украина готовит иски о возмещении ущерба от забастовки польских перевозчиков
Забастовка польских дальнобойщиков, перекрывших пункты пропуска на границе с Украиной, нанесла Незалежной критический ущерб. Добиться компенсаций Киев планирует при помощи исков, заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков страны Владимир Балин.
По словам замглавы организации, сейчас перед Украиной стоят две важные задачи. Необходимо не только как можно скорее возобновить перевозки, но и найти виновных, которые компенсируют нанесённый экономике урон.
"Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать к забастовщикам. Завтра вечером уже будем иметь информацию о блокировке границы: кто давал разрешение, кто спрашивал, на каких основаниях. Всё это ляжет в основу исков", — пригрозил Балин.
Напомним, что польские водители большегрузов требуют от властей возвращения прежних ограничений на транспортные операции для Украины. Местные дальнобойщики несут серьёзные убытки, так как перевозчики из Незалежной забирают у них всех клиентов, привлекая низкой ценой.
ТАСС / Zuma