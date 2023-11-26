Восставшие против Украины польские перевозчики будут блокировать КПП на границе круглосуточно

В Польше протестующие перевозчики собираются с 27 ноября без перерывов, даже в ночное время, держать блокаду КПП Медыка – Шегини. С таким заявлением в эфире украинского телеканала "Рада" выступил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"На пункте пропуска Медыка – Шегини участники акции с 23 ноября блокируют движение в дневное время — с 09:00 до 20:00 по польскому времени (с 10:00 до 21:00 мск. — Прим. Лайфа). И с завтрашнего дня такие действия должны начаться круглосуточно", — пояснил Демченко.