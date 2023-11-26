Восставшие против Украины польские перевозчики будут блокировать КПП на границе круглосуточно
В Киеве заявили, что поляки будут блокировать КПП Медыка – Шегини круглосуточно
В Польше протестующие перевозчики собираются с 27 ноября без перерывов, даже в ночное время, держать блокаду КПП Медыка – Шегини. С таким заявлением в эфире украинского телеканала "Рада" выступил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"На пункте пропуска Медыка – Шегини участники акции с 23 ноября блокируют движение в дневное время — с 09:00 до 20:00 по польскому времени (с 10:00 до 21:00 мск. — Прим. Лайфа). И с завтрашнего дня такие действия должны начаться круглосуточно", — пояснил Демченко.
Напомним, с 6 ноября польские перевозчики заблокировали сначала три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. Их требования к власти: вернуть предыдущие ограничения на транспортные операции для Украины. Местные дальнобойщики теряют немалые деньги, ведь перевозчики из Незалежной забирают у них всех клиентов, привлекая низкой ценой. Людям приходится сутками стоять в многокилометровых пробках. Они пытаются искать объездные пути, однако это приводит к созданию заторов в соседних государствах. А недавно пункт пропуска Медыка – Шегини на границе Польши и Украины прекратил работу из-за отсутствия электричества со стороны республики.
ТАСС / Zuma