"Нет электричества": Ещё один пункт пропуска остановил работу на границе Польши и Украины

Лайф напоминает: с 6 ноября, польские перевозчики заблокировали уже три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. Они требуют от властей возвращения прежних ограничений на транспортные операции для Украины. Местные дальнобойщики несут серьёзные убытки, так как перевозчики из Незалежной забирают у них всех клиентов, привлекая низкой ценой. Людям приходится сутками стоять в многокилометровых пробках. Они пытаются искать объездные пути, однако это приводит к созданию заторов в соседних государствах.