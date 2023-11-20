"Нет электричества": Ещё один пункт пропуска остановил работу на границе Польши и Украины
Пункт пропуска Медыка – Шегини на границе Польши и Украины приостановил работу
Пункт пропуска Медыка – Шегини на границе Польши и Украины прекратил работу из-за отсутствия электричества со стороны республики. Об этом в соцсетях заявила пресс-служба Государственной пограничной службы Незалежной.
"В пункте пропуска Шегини приостановлены пропускные операции. Из-за отсутствия электроснабжения в пункте пропуска Медыка, Польша, пропуск лиц и транспортных средств на выезд из Украины смежной стороной приостановлен", — отметили в ГПСУ.
Отметим, что ранее польские водители грузовиков обещали перекрыть данный пограничный переход с 21 ноября.
Лайф напоминает: с 6 ноября, польские перевозчики заблокировали уже три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. Они требуют от властей возвращения прежних ограничений на транспортные операции для Украины. Местные дальнобойщики несут серьёзные убытки, так как перевозчики из Незалежной забирают у них всех клиентов, привлекая низкой ценой. Людям приходится сутками стоять в многокилометровых пробках. Они пытаются искать объездные пути, однако это приводит к созданию заторов в соседних государствах.
ТАСС / AP / Sergei Grits