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20 ноября, 09:50

"Нет электричества": Ещё один пункт пропуска остановил работу на границе Польши и Украины

Пункт пропуска Медыка – Шегини на границе Польши и Украины приостановил работу

Пункт пропуска Медыка – Шегини на границе Польши и Украины прекратил работу из-за отсутствия электричества со стороны республики. Об этом в соцсетях заявила пресс-служба Государственной пограничной службы Незалежной.

"В пункте пропуска Шегини приостановлены пропускные операции. Из-за отсутствия электроснабжения в пункте пропуска Медыка, Польша, пропуск лиц и транспортных средств на выезд из Украины смежной стороной приостановлен", — отметили в ГПСУ.

Отметим, что ранее польские водители грузовиков обещали перекрыть данный пограничный переход с 21 ноября.

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Лайф напоминает: с 6 ноября, польские перевозчики заблокировали уже три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. Они требуют от властей возвращения прежних ограничений на транспортные операции для Украины. Местные дальнобойщики несут серьёзные убытки, так как перевозчики из Незалежной забирают у них всех клиентов, привлекая низкой ценой. Людям приходится сутками стоять в многокилометровых пробках. Они пытаются искать объездные пути, однако это приводит к созданию заторов в соседних государствах.

Обложка ©

ТАСС / AP / Sergei Grits

Никита Осипов
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