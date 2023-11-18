На границе Польши и Украины оказались заблокированы около трёх тысяч грузовиков

На пунктах пропуска польско-украинской границы было заблокировано порядка трёх тысяч грузовиков. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Незалежной Андрей Демченко в эфире новостного телемарафона Украины.

"По состоянию на утро в очередях около 2800 грузовых транспортных средств... Больше всего на пункте пропуска Краковец, где-то 1200 грузовиков, на Ягодине — 1100 и перед Рава-Русской — 500", — сказал Демченко.