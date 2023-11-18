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18 ноября, 11:56

На границе Польши и Украины оказались заблокированы около трёх тысяч грузовиков

На пунктах пропуска польско-украинской границы было заблокировано порядка трёх тысяч грузовиков. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Незалежной Андрей Демченко в эфире новостного телемарафона Украины.

"По состоянию на утро в очередях около 2800 грузовых транспортных средств... Больше всего на пункте пропуска Краковец, где-то 1200 грузовиков, на Ягодине — 1100 и перед Рава-Русской — 500", сказал Демченко.

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Как уже рассказывал Лайф, ранее стало известно о планах польских перевозчиков начать забастовку на границе с Украиной. Они намеревались перекрыть все пункты пропуска на территорию Польши на фоне обострения конкуренции с Киевом "после либерализации условий перевозок между Украиной и ЕС". Так, 6 ноября началась блокада украинской границы, были заблокированы три ключевых пограничных перехода. А 11 ноября Демченко заявил, что к утру этого дня на польско-украинской границе скопилось около 2,5 тысячи автомобилей. Позже, 14 ноября, стало известно, что переговоры протестующих польских дальнобойщиков и чиновников Польши и Украины не принесли результата.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Darek Delmanowicz

Юрий Лысенко
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