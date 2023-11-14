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14 ноября, 00:40

Украина отказала заблокировавшим границу польским перевозчикам

AFP: Польские перевозчики продолжат блокировать границу с Украиной

<p>Грузовики польских перевозчиков на границе с Украиной. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/MeklerRafal/status/1723783910654419021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rafał Mekler</a></p>

Грузовики польских перевозчиков на границе с Украиной. Обложка © X / Rafał Mekler

Переговоры протестующих польских дальнобойщиков и чиновников Польши и Украины не принесли результата. Об этом сообщило AFP.

"Мы не достигли согласия. Украинская сторона не учитывает наши требования", — написал в соцсети X (экс-Twitter) политик Рафаль Меклер, который участвовал в переговорах.

Позже он сообщил, что побеседовал с представителем Словацкой ассоциации перевозчиков. Там предлагают совместные действия в отношении коллег с Украины. Запланирована встреча по этому вопросу в Братиславе.

На границе Польши и Украины образовалась очередь из 2,5 тысячи машин

На границе Польши и Украины образовалась очередь из 2,5 тысячи машин

Напомним, ранее сообщалось о планах польских перевозчиков начать забастовку на границе с Украиной в ноябре. Причиной стало обострение конкуренции между странами "после либерализации условий перевозок между Украиной и ЕС". В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали блокаду украинской границы. Перекрыты три ключевых пограничных перехода: Ягодин – Дорохуск, Краковец – Корчева, Рава-Русская – Хребене.

Лариса Сафронова
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