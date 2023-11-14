Украина отказала заблокировавшим границу польским перевозчикам
AFP: Польские перевозчики продолжат блокировать границу с Украиной
Грузовики польских перевозчиков на границе с Украиной. Обложка © X / Rafał Mekler
Переговоры протестующих польских дальнобойщиков и чиновников Польши и Украины не принесли результата. Об этом сообщило AFP.
"Мы не достигли согласия. Украинская сторона не учитывает наши требования", — написал в соцсети X (экс-Twitter) политик Рафаль Меклер, который участвовал в переговорах.
Позже он сообщил, что побеседовал с представителем Словацкой ассоциации перевозчиков. Там предлагают совместные действия в отношении коллег с Украины. Запланирована встреча по этому вопросу в Братиславе.
Напомним, ранее сообщалось о планах польских перевозчиков начать забастовку на границе с Украиной в ноябре. Причиной стало обострение конкуренции между странами "после либерализации условий перевозок между Украиной и ЕС". В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали блокаду украинской границы. Перекрыты три ключевых пограничных перехода: Ягодин – Дорохуск, Краковец – Корчева, Рава-Русская – Хребене.