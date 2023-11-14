Украина отказала заблокировавшим границу польским перевозчикам

Переговоры протестующих польских дальнобойщиков и чиновников Польши и Украины не принесли результата. Об этом сообщило AFP.

"Мы не достигли согласия. Украинская сторона не учитывает наши требования", — написал в соцсети X (экс-Twitter) политик Рафаль Меклер, который участвовал в переговорах.

Позже он сообщил, что побеседовал с представителем Словацкой ассоциации перевозчиков. Там предлагают совместные действия в отношении коллег с Украины. Запланирована встреча по этому вопросу в Братиславе.