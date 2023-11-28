Польша обратилась к Украине с заявлением из-за блокады на границе

"Министр Анджей Адамчик попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза как минимум на двух пограничных пунктах", — говорится в сообщении ведомства.

Польские чиновники уточнили, что одной из причин протестов на границе является введение киевскими властями так называемой электронной очереди. В министерстве подчеркнули, что в связи с этим значительно возросло время ожидания возвращения пустых автомобилей в Евросоюз, а это может привести к невозможности выполнения дальнейших заказов.