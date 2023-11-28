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28 ноября, 02:10

Польша обратилась к Украине с заявлением из-за блокады на границе

Варшава просит Киев отменить регистрацию грузовиков, возвращающихся в ЕС пустыми

Польские власти просят своих украинских коллег отменить регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза пустыми, сообщили в Министерстве инфраструктуры Польши.

"Министр Анджей Адамчик попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза как минимум на двух пограничных пунктах", — говорится в сообщении ведомства.

Польские чиновники уточнили, что одной из причин протестов на границе является введение киевскими властями так называемой электронной очереди. В министерстве подчеркнули, что в связи с этим значительно возросло время ожидания возвращения пустых автомобилей в Евросоюз, а это может привести к невозможности выполнения дальнейших заказов.

Восставшие против Украины польские перевозчики будут блокировать КПП на границе круглосуточно

Восставшие против Украины польские перевозчики будут блокировать КПП на границе круглосуточно

Напомним, что Киев не может разблокировать границу с Польшей с начала ноября, когда местные дальнобойщики перекрыли пункты пропуска. Вблизи КПП скопилась огромная очередь из машин, в которой скончались уже два водителя. Известно, что перекрытые польскими перевозчиками пункты пропуска на границе с Украиной привели к перебоям с поставками топлива в Незалежную. Мэр Львова Андрей Садовой в свою очередь заявил, что Варшава должна собрать волю в кулак и покончить с забастовкой перевозчиков на польско-украинской границе, которая нанесла Киеву серьёзный ущерб.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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