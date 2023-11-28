Польша обратилась к Украине с заявлением из-за блокады на границе
Варшава просит Киев отменить регистрацию грузовиков, возвращающихся в ЕС пустыми
Польские власти просят своих украинских коллег отменить регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза пустыми, сообщили в Министерстве инфраструктуры Польши.
"Министр Анджей Адамчик попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза как минимум на двух пограничных пунктах", — говорится в сообщении ведомства.
Польские чиновники уточнили, что одной из причин протестов на границе является введение киевскими властями так называемой электронной очереди. В министерстве подчеркнули, что в связи с этим значительно возросло время ожидания возвращения пустых автомобилей в Евросоюз, а это может привести к невозможности выполнения дальнейших заказов.
Напомним, что Киев не может разблокировать границу с Польшей с начала ноября, когда местные дальнобойщики перекрыли пункты пропуска. Вблизи КПП скопилась огромная очередь из машин, в которой скончались уже два водителя. Известно, что перекрытые польскими перевозчиками пункты пропуска на границе с Украиной привели к перебоям с поставками топлива в Незалежную. Мэр Львова Андрей Садовой в свою очередь заявил, что Варшава должна собрать волю в кулак и покончить с забастовкой перевозчиков на польско-украинской границе, которая нанесла Киеву серьёзный ущерб.
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