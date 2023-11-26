"Где смелость?": Мэр Львова наехал на Польшу из-за блокады границы
Мэр Львова Садовой: Блокада границы нивелирует гигантский вклад Польши в Украину
Варшава должна собрать волю в кулак и покончить с забастовкой перевозчиков на польско-украинской границе, которая нанесла Незалежной серьёзный ущерб. Такой призыв в соцсетях опубликовал мэр Львова Андрей Садовой.
Политик заявил, что устроившая бунт "группа маргиналов" обесценивает весь гигантский вклад республики в "победу" Украины, бойцы которой "защищают Европу". Цена блокады слишком высока, пожаловался глава местной администрации.
"Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?" — возмутился Садовой.
А тем временем Киев столкнулся с новой напастью на фоне забастовки польских перевозчиков. Нарушение логистических цепочек из-за закрытой границы загнало Украину в топливную блокаду.
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