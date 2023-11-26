"Где смелость?": Мэр Львова наехал на Польшу из-за блокады границы

Варшава должна собрать волю в кулак и покончить с забастовкой перевозчиков на польско-украинской границе, которая нанесла Незалежной серьёзный ущерб. Такой призыв в соцсетях опубликовал мэр Львова Андрей Садовой.

Политик заявил, что устроившая бунт "группа маргиналов" обесценивает весь гигантский вклад республики в "победу" Украины, бойцы которой "защищают Европу". Цена блокады слишком высока, пожаловался глава местной администрации.

"Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?" — возмутился Садовой.