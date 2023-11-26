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26 ноября, 00:55

"Где смелость?": Мэр Львова наехал на Польшу из-за блокады границы

Мэр Львова Садовой: Блокада границы нивелирует гигантский вклад Польши в Украину

Варшава должна собрать волю в кулак и покончить с забастовкой перевозчиков на польско-украинской границе, которая нанесла Незалежной серьёзный ущерб. Такой призыв в соцсетях опубликовал мэр Львова Андрей Садовой.

Политик заявил, что устроившая бунт "группа маргиналов" обесценивает весь гигантский вклад республики в "победу" Украины, бойцы которой "защищают Европу". Цена блокады слишком высока, пожаловался глава местной администрации.

"Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?" возмутился Садовой.

На Украине захотели судиться с Польшей из-за блокады на границе

На Украине захотели судиться с Польшей из-за блокады на границе

А тем временем Киев столкнулся с новой напастью на фоне забастовки польских перевозчиков. Нарушение логистических цепочек из-за закрытой границы загнало Украину в топливную блокаду.

Обложка ©

Flickr / mbb8356

Илья Пушкарев
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