На Украине захотели судиться с Польшей из-за блокады на границе
Экс-посол Украины Чалый призвал подать в суд на Польшу из-за блокады на границе
Очередь из большегрузов на польско-украинской границе. Обложка © Zuma / TASS
Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады перевозчиков на границе, считает бывший посол Незалежной в США Валерий Чалый. По его словам, нынешняя ситуация является тренировкой того, как в будущем будут решаться проблемы с Варшавой.
"Даже когда разблокируют [границы], будут потери огромные. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери", — сказал дипломат в интервью телеканалу NTA.
По словам Чалого, европейские "друзья" Украины в первую очередь переживают за свои интересы, что может даже помешать евроинтеграции страны.
Напомним, польские перевозчики взбунтовались из-за своих украинских коллег: те забирают заработок местных водителей, переманивая заказчиков низкими ценами. В Киеве заявляют, что кризис уже нанёс Незалежной огромный ущерб, возместить который придётся протестующим. К слову, в огромной пробке на границе уже гибнут люди.