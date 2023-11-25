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25 ноября, 05:42

На Украине захотели судиться с Польшей из-за блокады на границе

Экс-посол Украины Чалый призвал подать в суд на Польшу из-за блокады на границе

<p>Очередь из большегрузов на польско-украинской границе. Обложка © Zuma / TASS</p>

Очередь из большегрузов на польско-украинской границе. Обложка © Zuma / TASS

Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады перевозчиков на границе, считает бывший посол Незалежной в США Валерий Чалый. По его словам, нынешняя ситуация является тренировкой того, как в будущем будут решаться проблемы с Варшавой.

"Даже когда разблокируют [границы], будут потери огромные. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери", — сказал дипломат в интервью телеканалу NTA.

По словам Чалого, европейские "друзья" Украины в первую очередь переживают за свои интересы, что может даже помешать евроинтеграции страны.

"Это катастрофа": Польша нанесла Украине очередной "удар"

"Это катастрофа": Польша нанесла Украине очередной "удар"

Напомним, польские перевозчики взбунтовались из-за своих украинских коллег: те забирают заработок местных водителей, переманивая заказчиков низкими ценами. В Киеве заявляют, что кризис уже нанёс Незалежной огромный ущерб, возместить который придётся протестующим. К слову, в огромной пробке на границе уже гибнут люди.

Матвей Константинов
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