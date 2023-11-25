На Украине захотели судиться с Польшей из-за блокады на границе

Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады перевозчиков на границе, считает бывший посол Незалежной в США Валерий Чалый. По его словам, нынешняя ситуация является тренировкой того, как в будущем будут решаться проблемы с Варшавой.

"Даже когда разблокируют [границы], будут потери огромные. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери", — сказал дипломат в интервью телеканалу NTA.