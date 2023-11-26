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25 ноября, 23:34

Польша загнала Украину в топливную блокаду

На Украине начались перебои с топливом из-за заблокированной границы с Польшей

Перекрытые польскими перевозчиками пункты пропуска на границе с Украиной привели к перебоям с поставками топлива в Незалежную. О последствиях забастовки дальнобойщиков сообщил министр аграрной политики страны Маркиян Дмитрасевич.

"Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как [поставки] топлива на Украину", — посетовал глава ведомства в эфире новостного телемарафона.

По словам Дмитрасевича, аграрии уже ищут способы обойти заблокированные автомобильные пути сообщения для экспорта продукции. В качестве альтернативы доступны железнодорожные и морские перевозки, отметил чиновник.

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Напомним, что Киев не может разблокировать границу с Польшей с начала ноября, когда местные дальнобойщики перекрыли пункты пропуска. Вблизи КПП скопилась огромная очередь из машин, в которой скончались уже два водителя.

Обложка ©

Flickr / Roger G

Илья Пушкарев
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