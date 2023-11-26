Польша загнала Украину в топливную блокаду

Перекрытые польскими перевозчиками пункты пропуска на границе с Украиной привели к перебоям с поставками топлива в Незалежную. О последствиях забастовки дальнобойщиков сообщил министр аграрной политики страны Маркиян Дмитрасевич.

"Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как [поставки] топлива на Украину", — посетовал глава ведомства в эфире новостного телемарафона.