МЧС прогнозирует нарушение жизнеобеспечения 15 регионов из-за непогоды

В связи с ожидаемыми осадками жизнеобеспечение 15 российских регионов может быть нарушено. Такой прогноз был озвучен начальником ВНИИ ГОЧС Максимом Бедило на селекторном совещании МЧС России.

В его докладе указано, что на этой неделе специалисты прогнозируют сбои в ряде систем обеспечения населения из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров. Речь идёт о нарушении энергоснабжения и ограничениях транспортного сообщения

"Сбои возможны в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов большой Курильской гряды, севере Красноярского края и Челябинской области. На европейской части страны — в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Адыгея, Северная Осетия (Алания) и Крым, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях", — сказано в сообщении на сайте института.