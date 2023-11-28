МЧС прогнозирует нарушение жизнеобеспечения 15 регионов из-за непогоды
ВНИИ ГОЧС: Жизнеобеспечение 15 регионов России может нарушить штормовой ветер
В связи с ожидаемыми осадками жизнеобеспечение 15 российских регионов может быть нарушено. Такой прогноз был озвучен начальником ВНИИ ГОЧС Максимом Бедило на селекторном совещании МЧС России.
В его докладе указано, что на этой неделе специалисты прогнозируют сбои в ряде систем обеспечения населения из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров. Речь идёт о нарушении энергоснабжения и ограничениях транспортного сообщения
"Сбои возможны в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов большой Курильской гряды, севере Красноярского края и Челябинской области. На европейской части страны — в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Адыгея, Северная Осетия (Алания) и Крым, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях", — сказано в сообщении на сайте института.
Кроме того, в Краснодарском крае возможен подъём уровней воды а юго-западных притоках реки Кубань и на малых реках Черноморского побережья. Аналогичные риски есть в республиках Адыгея, Крым, Карачаево-Черкесия, Ростовской области и городе Севастополь.
Ранее Лайф рассказывал, что Москву и Подмосковье 27 ноября накрыл аномальный снегопад. Так, сугробы выросли до 22 сантиметров, достигнув январских показателей. В столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. Из-за метели сегодня, 27 ноября, в аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов.
Нелётная погода наблюдается и на Черноморском побережье РФ, где жители столкнулись со "штормом века". Основной удар на себя приняли Крым и Кубань. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек. В Краснодарском крае погибло три человека, пострадали прибрежные посёлки и города: в Адлере море разлилось по улицам, в Сочи закрыты пляжи, в районе посёлка Витязево ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark. Шторм уже признан самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений.
Агенство "Москва" / Андрей Никеричев