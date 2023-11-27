Без света из-за непогоды остаются 1,2 млн россиян

В регионах России продолжают бороться с последствиями непогоды, обрушившейся 26–27 ноября. Работы по полному восстановлению электроснабжения будут продолжаться в течение трёх дней. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

"1,9 млн в пяти регионах РФ были обесточены, на текущий момент это порядка 1,2 млн человек. В основном это Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан, Крым, Краснодарский край, Херсонская, Запорожская области, ЛНР, ДНР, Ростовская область", — рассказал Грабчак в эфире телеканала "Россия 24".