Без света из-за непогоды остаются 1,2 млн россиян
Последствия шторма в Крыму. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
В регионах России продолжают бороться с последствиями непогоды, обрушившейся 26–27 ноября. Работы по полному восстановлению электроснабжения будут продолжаться в течение трёх дней. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.
"1,9 млн в пяти регионах РФ были обесточены, на текущий момент это порядка 1,2 млн человек. В основном это Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан, Крым, Краснодарский край, Херсонская, Запорожская области, ЛНР, ДНР, Ростовская область", — рассказал Грабчак в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, до конца текущего дня специалисты намерены восстановить основные сети электроснабжения в Дагестане. Кроме того, за это время они починят сети Краснодарского края и Ростовской области. В ближайшие дни будут продолжаться работы в Крыму, Херсонской области, ДНР и ЛНР.
Напомним, ранее жители Черноморского побережья РФ столкнулись со "штормом века". Основной удар на себя приняли Крым и Кубань. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек. В Краснодарском крае погибло три человека, пострадали прибрежные посёлки и города: в Адлере море разлилось по улицам, в Сочи закрыты пляжи, в районе посёлка Витязево ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark. Шторм уже признан самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений. Президент России Владимир Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах страны. Он дал специальные поручения по ликвидации последствий.