Путин утром заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России 27 ноября, 11:38 ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин уже заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах страны, провёл телефонные разговоры в том числе с главой Крыма Сергеем Аксёновым и различными службами, а также дал поручения по ликвидации последствий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он с утра выслушал доклады о погодных бедствиях, которые у нас случились в разных регионах: в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, на Дальнем Востоке", — отметил представитель Кремля.

Президент поручил правительству "внимательно отнестись к этой ситуации" и выяснить, какая помощь нужна пострадавшим от стихии регионам.