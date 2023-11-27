Путин утром заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин уже заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах страны, провёл телефонные разговоры в том числе с главой Крыма Сергеем Аксёновым и различными службами, а также дал поручения по ликвидации последствий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он с утра выслушал доклады о погодных бедствиях, которые у нас случились в разных регионах: в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, на Дальнем Востоке", — отметил представитель Кремля.
Президент поручил правительству "внимательно отнестись к этой ситуации" и выяснить, какая помощь нужна пострадавшим от стихии регионам.
Напомним, что на Черноморское побережье и юг России обрушился "шторм века", больше всего пострадали Крым и Кубань. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в аквариуме-музее затопило более 500 морских животных. В Краснодарском крае погибло три человека, пострадали прибрежные посёлки и города: в Адлере море разлилось по улицам, в Сочи закрыты пляжи, в районе посёлка Витязево ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark. Шторм уже признан самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений. Московский регион тем временем засыпает снегом: в столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. Сугробы уже догнали январскую норму. А на Камчатке Берингово море вышло из берегов и затопило один из аэропортов.