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Путин утром заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах России

27 ноября, 11:38

ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин уже заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах страны, провёл телефонные разговоры в том числе с главой Крыма Сергеем Аксёновым и различными службами, а также дал поручения по ликвидации последствий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он с утра выслушал доклады о погодных бедствиях, которые у нас случились в разных регионах: в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, на Дальнем Востоке", отметил представитель Кремля.

Президент поручил правительству "внимательно отнестись к этой ситуации" и выяснить, какая помощь нужна пострадавшим от стихии регионам.

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Напомним, что на Черноморское побережье и юг России обрушился "шторм века", больше всего пострадали Крым и Кубань. На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в аквариуме-музее затопило более 500 морских животных. В Краснодарском крае погибло три человека, пострадали прибрежные посёлки и города: в Адлере море разлилось по улицам, в Сочи закрыты пляжи, в районе посёлка Витязево ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark. Шторм уже признан самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений. Московский регион тем временем засыпает снегом: в столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. Сугробы уже догнали январскую норму. А на Камчатке Берингово море вышло из берегов и затопило один из аэропортов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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