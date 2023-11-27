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27 ноября, 04:13

Берингово море вышло из берегов и затопило аэропорт на Камчатке

Mash: На Камчатке Берингово море вышло из берегов и затопило один из аэропортов

<p>Берингово море вышло из берегов и затопило камчатский аэропорт Тиличики. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/amur_mash/4574" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amur Mash</a></p>

Берингово море вышло из берегов и затопило камчатский аэропорт Тиличики. Обложка © t.me / Amur Mash

Непогода настигла Камчатский край. Как передаёт телеграм-канал Amur Mash, Берингово море вышло из берегов и затопило камчатский аэропорт Тиличики.

Берингово море вышло из берегов и затопило камчатский аэропорт Тиличики. Видео © t.me / Amur Mash

По данным канала, из-за циклона в аэропорту, расположенном рядом с заливом Корфа, вода накрыла взлётно-посадочную полосу. В результате, было принято решение о приостановке рейсов, а пассажиров, которые планировали посетить Петропавловск-Камчатский, доставят до пункта назначения на вертолётах Ми-8. Предполагается, что через пару дней авиасообщение восстановят.

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Недавно на Чукотке и Камчатке в очередной раз пропал интернет. По словам главы Чукотского АО Владислава Кузнецова, причиной аварии стало проведение земляных работ сторонней организацией.

Алексей Соловьёв
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