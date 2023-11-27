Берингово море вышло из берегов и затопило аэропорт на Камчатке
Mash: На Камчатке Берингово море вышло из берегов и затопило один из аэропортов
Берингово море вышло из берегов и затопило камчатский аэропорт Тиличики. Обложка © t.me / Amur Mash
Непогода настигла Камчатский край. Как передаёт телеграм-канал Amur Mash, Берингово море вышло из берегов и затопило камчатский аэропорт Тиличики.
Берингово море вышло из берегов и затопило камчатский аэропорт Тиличики. Видео © t.me / Amur Mash
По данным канала, из-за циклона в аэропорту, расположенном рядом с заливом Корфа, вода накрыла взлётно-посадочную полосу. В результате, было принято решение о приостановке рейсов, а пассажиров, которые планировали посетить Петропавловск-Камчатский, доставят до пункта назначения на вертолётах Ми-8. Предполагается, что через пару дней авиасообщение восстановят.
Недавно на Чукотке и Камчатке в очередной раз пропал интернет. По словам главы Чукотского АО Владислава Кузнецова, причиной аварии стало проведение земляных работ сторонней организацией.