На Чукотке и Камчатке восстановил работу интернета и назвали причину аварии

По словам главы региона, после прошлого случая, произошедшего около месяца назад, власти для предотвращения подобного в будущем направили в Росрыболовство обращение о необходимости уведомить суд о маршрутах волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которые ведут в море для траления рыбы. Помимо этого, в своём сообщении он указал, что в Минцифры РФ было направлено предложение о выделении автономному округу дополнительных спутниковых резервных каналов.