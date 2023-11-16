На Чукотке и Камчатке восстановил работу интернета и назвали причину аварии
Кузнецов: Причиной нарушения связи на Чукотке стала авария из-за земляных работ
Вид на Анадырь. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
На Чукотке и Камчатке восстановили интернет-связь. Как сообщил глава Чукотского АО Владислав Кузнецов в своём телеграм-канале, причиной аварии стало проведение земляных работ сторонней организацией.
"Предварительно известно, что причиной нарушения стали связи земляных работ между населёнными пунктами организации Усть-Большерецк и Дальний Камчатский край. Восстановительные работы завершились сегодня утром", — заявил Кузнецов.
По словам главы региона, после прошлого случая, произошедшего около месяца назад, власти для предотвращения подобного в будущем направили в Росрыболовство обращение о необходимости уведомить суд о маршрутах волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которые ведут в море для траления рыбы. Помимо этого, в своём сообщении он указал, что в Минцифры РФ было направлено предложение о выделении автономному округу дополнительных спутниковых резервных каналов.
Ранее Лайф рассказывал, что 11 октября в регионе произошёл аналогичный случай. Тогда стало известно о повреждении кабеля подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) на Чукотке. Сообщалось, что его зацепило рыболовное судно. Через неделю было обнаружено место повреждения кабеля ПВОЛС.