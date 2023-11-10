Финская полиция раскрыла новые детали расследования ЧП на газопроводе Balticconnector

Проверка якоря, который нашли на месте инцидента с газопроводом Balticconnector, всё больше показывает, что он принадлежит китайскому судну Newnew Polar Bear. Об этом заявила пресс-служба центральной криминальной полиции Финляндии.

"Технические экспертизы усилили подозрения, что поднятый из моря якорь принадлежит судну Newnew Polar Bear. Сотрудничество между Финляндией, Эстонией и поддерживающими их национальными властями было успешным", — сказано в сообщении ведомства.