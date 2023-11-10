Финская полиция раскрыла новые детали расследования ЧП на газопроводе Balticconnector
В Финляндии склоняются к версии повреждения Balticconnector якорем судна КНР
Проверка якоря, который нашли на месте инцидента с газопроводом Balticconnector, всё больше показывает, что он принадлежит китайскому судну Newnew Polar Bear. Об этом заявила пресс-служба центральной криминальной полиции Финляндии.
"Технические экспертизы усилили подозрения, что поднятый из моря якорь принадлежит судну Newnew Polar Bear. Сотрудничество между Финляндией, Эстонией и поддерживающими их национальными властями было успешным", — сказано в сообщении ведомства.
Утверждается, что на якоре заметили такую же краску, что и на повреждённом газопроводе. Таким образом, главная линия расследования не изменилась. Правоохранители продолжают выяснять роль судна Newnew Polar Bear. В финской полиции отметили, что активизировали диалог с руководством КНР для раскрытия дела. Более точные результаты экспертизы ожидается получить позже.
Как сообщал Лайф, 8 октября из-за утечки приостановили работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Её ликвидировали. Сейчас специалисты выясняют причины аварии. По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, газопровод мог быть повреждён внешним воздействием. А норвежские сейсмологи и вовсе утверждают, что зафиксировали на месте утечки взрыв, чего, правда, не заметили их эстонские коллеги. Также появилась версия, что газопровод повредил корабельный якорь. В районе ЧП с Balticconnector нашли огромный якорь. Финская полиция отмечала, что в повреждении газопровода мог сыграть решающую роль корабль Newnew Polar Bear, следовавший под флагом Гонконга.
ТАСС / IMAGO / Lehtikuva / Heikki Saukkomaa