Не взрыв: В Финляндии назвали неожиданную возможную причину повреждения газопровода Balticconnector

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией мог повредить корабельный якорь. Об этом сообщил глава центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен.

"Если труба сдвинулась и повреждения односторонние, то я думаю, что к этому привела череда событий: большой корабль стоял на якоре, его понесло вперёд штормовым ветром, якорь потянуло за ним", — приводит его слова Yle.