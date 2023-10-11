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11 октября, 14:45

Не взрыв: В Финляндии назвали неожиданную возможную причину повреждения газопровода Balticconnector

Yle: Соединяющий Финляндию и Эстонию газопровод мог повредить корабельный якорь

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией мог повредить корабельный якорь. Об этом сообщил глава центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен.

"Если труба сдвинулась и повреждения односторонние, то я думаю, что к этому привела череда событий: большой корабль стоял на якоре, его понесло вперёд штормовым ветром, якорь потянуло за ним", — приводит его слова Yle.

Эксперт добавил, что в данном случае будет трудно подтвердить, было ли это случайно или преднамеренно. Между тем оператор газотранспортной системы Финляндии Gasgrid заявил, что повреждённый Balticconnector вернут в эксплуатацию не раньше апреля 2024 года. Там отметили, что ремонт продлится не меньше пяти месяцев.

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Как сообщал Лайф, 8 октября работу подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановили из-за утечки. Её удалось остановить. Сейчас специалисты выясняют причины, при этом финский лидер Саули Ниинистё предположил, что повреждения Balticconnector могли появиться из-за некоего внешнего влияния. Между тем норвежские сейсмологи засекли взрыв в этом месте, чего не заметили эстонские.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Mikko Stig

Никита Осипов
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