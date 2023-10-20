Следствие заинтересовалось гонконгским судном, проходившим в районе Balticconnector в момент ЧП

В повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог сыграть решающую роль корабль Newnew Polar Bear, следовавший под флагом Гонконга. Об этом сообщает Центральная криминальная полиция Финляндии.

"В ходе расследования уголовного дела полиция установила, что движения судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга совпадают со временем и местом повреждения газопровода. По этой причине расследование сейчас сосредоточено на роли указанного судна", — сказано в тексте.

Полиция намерена детально проанализировать траекторию следования судна в сотрудничестве с властями Китая. Также известно о неком "тяжёлом предмете", который заметен на дне возле места прорыва. Объект могут в ближайшее время поднять для его изучения. При этом правоохранители отвергают предположение о взрыве на газопроводе.