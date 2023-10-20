Природа повреждения проложенного по дну моря между Швецией и Эстонией оптико-волоконного кабеля, о котором ранее заявил министр по делам гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин , механическая. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на данные эстонской полиции.

По предварительной информации, характер повреждений такой же, как на газопроводе Balticconnector и оптико-волоконном кабеле между Финляндией и Эстонией. Министр обороны Швеции Пол Юнссон рассказал, что в настоящий момент вооружённые силы страны с помощью спасательного судна для подлодок Belos пытаются выяснить детали произошедшего. Конкретные результаты ожидаются в течение ближайших суток.