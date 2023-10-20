Найдено странное сходство в повреждении Balticconnector и подводного кабеля в Швеции
SVT: Кабель между Швецией и Эстонией и Balticconnector повреждены одинаково
Природа повреждения проложенного по дну моря между Швецией и Эстонией оптико-волоконного кабеля, о котором ранее заявил министр по делам гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин, механическая. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на данные эстонской полиции.
По предварительной информации, характер повреждений такой же, как на газопроводе Balticconnector и оптико-волоконном кабеле между Финляндией и Эстонией. Министр обороны Швеции Пол Юнссон рассказал, что в настоящий момент вооружённые силы страны с помощью спасательного судна для подлодок Belos пытаются выяснить детали произошедшего. Конкретные результаты ожидаются в течение ближайших суток.
Напомним, 8 октября из-за утечки приостановили работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Её ликвидировали. На данный момент специалисты выясняют причины аварии. По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, он мог быть повреждён внешним воздействием. А норвежские сейсмологи и вовсе утверждают, что зафиксировали на месте утечки взрыв, чего, правда, не заметили их эстонские коллеги. Также есть версия, что газопровод повредил корабельный якорь.
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