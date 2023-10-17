Власти Швеции заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля из Эстонии

Подводный телекоммуникационный кабель между Эстонией и Швецией получил повреждения. Об этом заявил министр по делам гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин.

"Мы получили данные о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, проходящего между Эстонией и Швецией. Мы не можем оценить, что стало причиной ущерба", — сказал Болин на пресс-конференции.

При этом он добавил, что инцидент произошёл близко к месту повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Также, по словам Болина, оба происшествия случились примерно в одно и то же время. Место повреждения кабеля находится в территориальных водах Эстонии, уточнил министр. Сейчас власти трёх стран пытаются выяснить, что же произошло.