Власти Швеции заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля из Эстонии
Подводный телекоммуникационный кабель между Эстонией и Швецией получил повреждения. Об этом заявил министр по делам гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин.
"Мы получили данные о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, проходящего между Эстонией и Швецией. Мы не можем оценить, что стало причиной ущерба", — сказал Болин на пресс-конференции.
При этом он добавил, что инцидент произошёл близко к месту повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Также, по словам Болина, оба происшествия случились примерно в одно и то же время. Место повреждения кабеля находится в территориальных водах Эстонии, уточнил министр. Сейчас власти трёх стран пытаются выяснить, что же произошло.
Напомним, 8 октября из-за утечки приостановили работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Её ликвидировали. На данный момент специалисты выясняют причины поломки. По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, он мог сломаться из-за внешнего воздействия. А норвежские сейсмологи и вовсе утверждают, что зафиксировали на месте утечки взрыв, чего, правда, не заметили их эстонские коллеги. Также есть версия, что газопровод повредил корабельный якорь.
Balticconnector — двунаправленный морской/наземный трубопровод между финским муниципалитетом Инкоо и эстонским городом Палдиски. Он соединяет газовые сети двух стран. Также магистраль предоставляет Финляндии доступ к подземным хранилищам природного газа Латвии в Инчукалнсе.
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