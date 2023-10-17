Эстония заподозрила китайское судно в повреждении газопровода, но боится об этом говорить

Китайское судно могло быть причастно к повреждению газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Об этом пишет эстонская газета Postimees со ссылкой на данные аналитического портала Marine Traffic.

"Данные сайта морской аналитики Marine Traffic показывают, что в роковые выходные к трубе гораздо ближе подошёл контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий китайцам, ходящий под флагом Гонконга", — отмечает издание.

Со ссылкой на государственные структуры газета уточняет, что в правительстве осторожно называют подозреваемых в инциденте, поскольку это деликатная информация с точки зрения политики и дипломатии. Именно по этой причине Таллин пока официально не обратился к Пекину.

Контейнеровоз Newnew Polar Bear направлялся из Шанхая в Санкт-Петербург с промежуточной остановкой в Калининграде. Судно двигалось со скоростью 11 узлов, но по неизвестной причине при подходе к газопроводу в 1:19 ночи замедлилось до 9,5 узла. Однако ещё через пять минут скорость превысила 11 узлов. По данным журналистов, в этот период контейнеровоз пересёк газопровод.