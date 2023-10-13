Путин ответил на вопрос Лайфа о причастности РФ к повреждению газопровода Balticconnector
Путин: Заявления о вине РФ в поломке газопровода Balticconnector — чушь собачья
Утверждения о причастности России к повреждению газопровода из Финляндии в Эстонию являются "чушью собачьей", заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос Лайфа.
"Чушь собачья. Я даже не знал, что он существует, этот трубопровод. В "Газпроме" мне сказали, он даже не так защищён, как наши "Потоки", там могло что угодно случиться: могли задеть крюком, могло произойти землетрясение, якорем могли задеть. Пускай расследуют. Нас же не подпускают ни к каким расследованиям", — отметил глава государства.
По его словам, подобные заявления делаются для того, чтобы прикрыть теракт на "Северных потоках", совершённый Западом.
Напомним, 8 октября из-за утечки приостановили работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Её ликвидировали. На данный момент специалисты выясняют причины поломки. По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, он мог сломаться из-за внешнего воздействия. А норвежские сейсмологи и вовсе утверждают, что зафиксировали на месте утечки взрыв, чего, правда, не заметили их эстонские коллеги.
LIFE / Павел Баранов