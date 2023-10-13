Путин ответил на вопрос Лайфа о причастности РФ к повреждению газопровода Balticconnector

"Чушь собачья. Я даже не знал, что он существует, этот трубопровод. В "Газпроме" мне сказали, он даже не так защищён, как наши "Потоки", там могло что угодно случиться: могли задеть крюком, могло произойти землетрясение, якорем могли задеть. Пускай расследуют. Нас же не подпускают ни к каким расследованиям", — отметил глава государства.