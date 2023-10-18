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18 октября, 01:33

Найдено место повреждения кабеля, оставившего Чукотку без интернета

На Чукотке нашли место повреждения кабеля связи, идут ремонтные работы

На Чукотке обнаружено место повреждения кабеля подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС), который повредило рыболовное судно. По данным Департамента промышленной политики округа, сейчас идёт его тестирование.

"По данным ПАО "Ростелеком", идут ремонтно-восстановительные работы ВОЛС, кабель поднят со дна, место повреждения кабеля определено, проводится тестирование кабеля", — сказано в сообщении.

Также указано, что специалисты уже проверили часть кабеля, а ремонтные работы планируют завершить к 23 октября.

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Лайф рассказывал, что 11 октября стало известно о повреждении кабеля подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) на Чукотке. Сообщалось, что его зацепило рыболовное судно.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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