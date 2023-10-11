Неаккуратные рыболовы оставили Чукотку без интернета

Рыболовное судно повредило кабель подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) на Чукотке. Ремонт займёт около двух недель. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Чукотского автономного округа.

"При проведении контрольных измерений обнаружено отклонение параметров подводного участка линии связи от проектных, вызванное повреждением сторонним судном, проводившим траление в охранной зоне кабеля", — сказано в сообщении.

Точные причины повреждения волоконно-оптического кабеля выясняют правоохранительные органы. Минцифры рассчитывает, что он будет отремонтирован в кратчайшие сроки. Работы запланированы на период с 12 по 23 октября — с учётом трудных условий климата и ограниченности периода навигации в Беринговом море. В "Ростелекоме" жителей предупредили, что во время работ в регионе будет наблюдаться существенное снижение качества телекоммуникационных услуг.