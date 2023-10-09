Курилы остались без связи из-за повреждения подводного кабеля

Два острова южной группы Курильского архипелага — Кунашир и Шикотан — остались без связи из-за повреждения подводного волоконно-оптического кабеля. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства Сахалинской области.

"Накануне было зафиксировано повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между Итурупом и Кунаширом. Это привело к ограничению предоставления услуг связи на островах Кунашир и Шикотан", — сказано в сообщении.

Сахалинские власти совместно с операторами связи провели экстренное совещание, на котором обсудили альтернативные каналы предоставления коммуникационных услуг жителям островов на период восстановления подводной линии. По его итогам операторам связи поручено организовать спутниковые каналы для полного восстановления голосовой связи. В первую очередь будет восстановлен доступ в Интернет для больниц, школ и других социально значимых объектов.