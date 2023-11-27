В Кремле заверили, что Путин "всегда готов" посетить пострадавшие от мегашторма регионы
Песков: Поездка Путина в пострадавшие от шторма регионы России пока не требуется
Путин утром заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах страны. Фото © Kremlin.ru
В Кремле исходят из того, что поездка президента Владимира Путина в пострадавшие от непогоды регионы страны пока не требуется, но в случае необходимости глава государства всегда будет готов туда выехать. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 27 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так, в разговоре с представителем Кремля кто-то из сотрудников СМИ напомнил, что в предыдущие годы Путин посещал районы стихийных бедствий.
"Слава богу, таких бедствий, о которых вы упомянули, которые требовали незамедлительной реакции всей страны, пока у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов", — заверил в ответ Песков.
Напомним, Москву и Подмосковье сегодня, 27 ноября, накрыл аномальный снегопад, который в СМИ окрестили "чёрной метелью". Так, сугробы выросли до 22 сантиметров, достигнув январских показателей. В столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. Из-за метели сегодня, 27 ноября, в аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов. Ещё хуже дела обстоят на побережье Чёрного моря, куда сегодня обрушился настоящий "шторм века", пострадали и Крым, и Кубань, есть погибшие.