В Кремле заверили, что Путин "всегда готов" посетить пострадавшие от мегашторма регионы

В Кремле исходят из того, что поездка президента Владимира Путина в пострадавшие от непогоды регионы страны пока не требуется, но в случае необходимости глава государства всегда будет готов туда выехать. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 27 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так, в разговоре с представителем Кремля кто-то из сотрудников СМИ напомнил, что в предыдущие годы Путин посещал районы стихийных бедствий.