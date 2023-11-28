Россияне рассказали, чем их порадовал 2023 год и чего они ждут от следующего

Больше трети россиян провожают 2023 год с хорошим настроением и считают его удачным. Об этом свидетельствуют данные опроса, оказавшиеся в распоряжении Лайфа.

Россияне рассказали, чего им удалось достичь в 2023 году. Так, 36% опрошенных заявили, что уходящий год был для них удачным, 19% ответили, что это был тяжёлый период, а 45% считают, что это был обычный год без серьёзных перемен. Чуть больше четверти россиян (26%) рады тому, что совершили путешествие в 2023-м, 19% довольны запланированной сменой работы, ещё 17% начали делать накопления.

Своё хобби в уходящем году нашли 15% россиян, 14% пошли на курсы повышения квалификации, а 12% нашли подработку. В то же время 10% опрошенных приступили к занятиям спортом, по 9% переехали или завели домашнее животное, 8% пошли на образовательные курсы.

Также сообщается, что 7% опрошенных купили автомобиль, 6% основали свой собственный бизнес. Ещё 4% принявших участие в опросе людей радовались покупке квартиры или изучению нового иностранного языка, а 2% россиян поделились счастливой новостью о вступлении в брак.

Помимо того, социологи узнали, каким россияне видят следующий год. Так, 16% считают, что он будет проще, 13% уверены, что сложнее, а 36% думают, что 2024-й будет обычным. Ещё 45% считают, что "пока рано загадывать".

Согласно результатам опроса сервиса "Работа.ру", 30% россиян в новом году хотят сменить текущее место работы, 28% планируют попутешествовать, 23% намерены делать накопления, а 19% опрошенных задумались о поиске подработки.

Также исследование показало, что 15% россиян планируют сменить профессию, 14% собираются найти новое увлечение, 13% готовятся к физически активному году и занятиям спортом, а 11% хотят пройти курсы для получения новой профессии. В то же время 10% респондентов задумывают переезд в другую квартиру или город, 8% — покупку квартиры или машины, а 7% собираются построить новую ячейку общества — выйти замуж или жениться.

Иностранный язык собираются изучать 6% россиян, своим бизнесом займутся 5%, а 4% хотят обзавестись домашним питомцем. Ещё 3% готовятся стать родителями, а 8% назвали "другие планы". Примечательно, что 22% респондентов пока вообще ничего не планируют на будущий год.