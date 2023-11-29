Неймар снова свободен: Футболист порвал с возлюбленной через месяц после рождения дочери Бразильская модель Бьянкарди объявила о расставании с футболистом Неймаром 29 ноября, 09:20 Неймар и Бруна Бьянкарди совсем недавно стали счастливыми родителями. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / BRUNA BIANCARDI

Футболист саудовского "Аль-Хиляля" Неймар и топ-модель Бруна Бьянкарди расстались всего через месяц после рождения общей дочери. Об этом сообщила сама бразильская красотка в своём Instаgram*.

"Сообщаю вам, что на данный момент я не нахожусь ни с кем в отношениях. Мы являемся родителями Мэви. И это всё, что нас связывает", — написала она.

Причины разрыва звёздной пары неизвестны, но слухи о том, что Неймар, скорее всего, снова холостяк, появились ещё пару недель назад, когда в Сети всплыла его предполагаемая переписка с одной из моделей с сайта для взрослых.

Напомним, что 7 октября Неймар и Бьянкарди стали родителями, у них родилась девочка. Для 29-летней модели это первый ребёнок, а у 31-летнего футболиста уже есть сын от бывшей девушки Каролины Дантас.

Ранее супруга бывшего вратаря петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Вячеслава Малафеева Екатерина объявила в соцсетях о разводе со спортсменом. Причины она называть не стала, но опубликовала кадры с вечеринки по случаю разрыва отношений.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Авторы Марина Калегина