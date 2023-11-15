"Оля, любовь прошла": Тарасов промыл Бузовой все косточки, обвинил в измене с Нагиевым и позвал в гости на борщ

Недавно певица и дива Ольга Бузова поучаствовала в крупном интервью, где рассказала про все сферы своей жизни. В том числе поделилась обидами на бывшего мужа — футболиста Дмитрия Тарасова, с которым развелась в далёком 2016 году спустя пять лет совместной жизни.

В истории о том, что обоим бывшим супругам "давно всё равно", уже никто не верит, ведь снова и снова Ольга и Дмитрий находят что предъявить друг другу. Вот и на этот раз Тарасов не смог сдержаться и прошёлся по всем претензиям бывшей. Записал целых шесть роликов в запрещённой социальной сети, где подробно разъяснил, где и в чём якобы соврала Бузова.

"Неоднократно говорила, что больше не будет трогать меня, что она вычеркнула меня из жизни, что у неё своя жизнь и так далее... Но, наверное, что-то пошло не так, и она опять вспомнила и решилась пройтись по мне, по моей семье, по нашим прошлым отношениям. И, безусловно, я не буду молчать", — начинает Тарасов, напоминая с издёвкой, что не он на этот раз решил первым хайпануть на больной теме.

Что можно вынести из монолога футболиста самого интересного? Например, что он "простой русский мужик", который никогда особо и не заставлял Олечку стоять у плиты и носить ему завтраки в постель, как та наговорила в интервью. Тарасов заявляет, что мог попросить приготовить борщ только пару раз за всё время брака.

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов прошёлся по интервью певицы и прокомментировал спорные моменты. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23

"Я нормальный русский мужик, который иногда хочет покушать русскую домашнюю еду дома. <…> За пять лет два-три раза я попросил приготовить Олю дома домашнюю еду, потому что мне захотелось. Я думаю, это нормальное желание для мужика", — говорит Дмитрий.

А потом добавляет, что уважает Ольгу как артистку и даже готов пригласить к себе на ужин домой. Обещает угостить тем самым борщом, если Бузова пожелает.

Также Дмитрий не смог промолчать и по поводу истории отношений своей на тот момент супруги и Нагиева. Поведение певицы Тарасов считает супружеской изменой, но клянётся, что не он "сливал" переписку и интимные фото.

Дмитрий Тарасов жёстко раскритиковал Бузову за тот случай флирта с Нагиевым. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23

"Когда присылаются такие интимные фотки для Нагиева, это тоже ненормально", — прокомментировал ситуацию футболист.

Также Тарасов рассказал, что не выгонял Ольгу из их квартиры, а "собрал вещи и ушёл сам", дав Бузовой время. Подчеркнул и то, что, в отличие от рассказанного певицей на интервью, честно говорил "в глаза", что пришёл расставаться, и на развод шёл именно как на развод, а не с надеждой на примирение.

Тарасов высказался, что на самом деле думает про слова Бузовой в её интервью и кем считает. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23