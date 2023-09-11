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11 сентября, 07:14

Экс-вратарь сборной России Малафеев и его жена развелись и закатили вечеринку по этому поводу

Жена Малафеева объявила о разводе с экс-вратарём "Зенита" после 12 лет брака

Супруга бывшего вратаря петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Вячеслава Малафеева Екатерина объявила в соцсетях о разводе со спортсменом. Причин она называть не стала, но опубликовала кадры с вечеринки по случаю разрыва отношений.

Вечеринка Малафеевых по случаю развода. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / malafeeva_ekaterina

"Наша история закончилась. Вчера был необычный день для нашей семьи. Мы развелись со Славой. Наша любовь трансформировалась в дружбу", — сказала она.

По словам Екатерины, теперь главной задачей бывшей пары является сохранение всех ценностей, которые закладывались в отношения. На вечеринку Малафеевы пригласили друзей. Виновники торжества пели песни "Районы-кварталы" группы "Звери" и "Я свободен" Валерия Кипелова. Во время празднования они сказали друг другу тёплые слова.

"Возможно, это начало новой жизни для каждого из нас, новый путь. Спасибо тебе за эти годы прекрасные, я счастлив, что был с тобой. Свободная касса, подходите", — сказал Малафеев.

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Напомним, Малафеев ещё в 2021 году объявил о разводе после интрижки с Айзой. Бывшая жена рэпера Гуфа призналась, что жалеет о флирте, который мог стать причиной разлада футболиста с женой. На фоне сообщений о разводе Екатерина Малафеева прослезилась в прямом эфире. Своими переживаниями с подписчиками она поделилась на фоне решения супруга развестись с ней, но эту тему прямо не затронула.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / malafeeva_ekaterina

Светлана Оперук
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