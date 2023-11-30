Во что с годами превратились Исаев, Корикова и Страхов: Актёры "Бедной Насти" 20 лет спустя Сериал о России XIX века смотрела вся страна: он стал самой популярной костюмированной мелодрамой отечественного производства. За главных героев переживали как за самых близких людей. А вот как изменились сыгравшие их актёры. 30 ноября, 14:00 Обложка © "Бедная Настя", режиссёр Владислав Николаев, сценарист Владислав Коровкин / Kinopoisk.ru

Премьера "Бедной Насти" состоялась осенью 2003 года. Проект продержался в телеэфире всего один сезон, но успел влюбить зрителей в героиню в исполнении Елены Кориковой и других персонажей. Вот что стало с актёрами, которые сыграли главные роли.

Анна Платонова — Елена Корикова

Как сейчас выглядят актёры из сериала. Фото © "Бедная Настя", режиссёр Владислав Николаев, сценарист Владислав Коровкин / Kinopoisk.ru, © YouTube / PROSHOWBIZ

Елена Корикова добилась профессионального успеха задолго до выхода "Бедной Насти", но роль крепостной сироты сделала её всенародной любимицей. Откровенные съёмки в глянцевых журналах и участие в популярных телешоу только укрепили её в этом статусе. Актриса продолжала сниматься до 2017 года, когда вышел сериал "Шелест. Большой передел"— последний проект с участием знаменитости. Сейчас Елена живёт за рубежом и зарабатывает на жизнь дизайном интерьеров.

Что стало с Владимиром Корфом

Даниил Страхов тогда и сейчас. Фото © "Бедная Настя", режиссёр Владислав Николаев, сценарист Владислав Коровкин / Kinopoisk.ru, © Wikimedia Commons / HelgaSever

"Бедная Настя" познакомила массового зрителя и с Даниилом Страховым. Очень скоро он стал одним из самых востребованных российских актёров. Даже не пытайтесь пересчитать все роли, которые исполнил в кино и сериалах Даниил. А ещё есть театр, где его можно регулярно увидеть в новых образах.

"Бедная Настя" 20 лет спустя: Анна Табанина в роли Елизаветы Долгорукой

Как изменились актёры сериала "Бедная Настя". Фото © "Бедная Настя", режиссёр Владислав Николаев, сценарист Владислав Коровкин / Kinopoisk.ru, © Kinopoisk.ru

Едва прославившись ролью в "Бедной Насте", Табанина решила завязать с актёрством и даже, по слухам, собиралась уйти в монастырь. В этот же период она познакомилась с мужем, который и уговорил её остаться в профессии. В 2014 году супруг Анны умер от рака, и она вместе с тремя детьми переехала к родителям. На счету актрисы более 30 ролей в кино и сериалах.

Михаил Репнин — Пётр Красилов

"Бедная Настя" 20 лет спустя: как выглядят актёры сегодня. Фото © "Бедная Настя", режиссёр Владислав Николаев, сценарист Владислав Коровкин / Kinopoisk.ru, © YouTube / Центральное телевидение

Ролью в "Бедной Насте" Красилов дебютировал на экране. До этого актёр играл лишь в театре. В отличие от своего коллеги по съёмочной площадке Даниила Страхова, большой звездой Красилов так и не стал. Образ Михаила Репнина остался высшей точкой его карьеры: после неё заметной была лишь роль в сериале "Не родись красивой".

"Бедная Настя" 20 лет спустя: как изменилась Екатерина Климова

Как сейчас выглядят актёры из сериала. Фото © "Бедная Настя", режиссёр Владислав Николаев, сценарист Владислав Коровкин / Kinopoisk.ru, © Ekaterinaklimova.ru

На счету Екатерины Климовой более 80 ролей в кино и сериалах, и работа в "Бедной Насте" — всего лишь одна из них. Зрители знают актрису по таким фильмам, как "Мы из будущего", "Антикиллер", "Любовь в большом городе – 3", сериалам: "Молодёжка", "Шакал", "Людмила Гурченко". А ещё у неё четверо детей.

Андрей Долгорукий — Антон Макарский

Как сейчас выглядят актёры из сериала. Фото © "Бедная Настя", режиссёр Владислав Николаев, сценарист Владислав Коровкин / Kinopoisk.ru, © YouTube / Нестеренко центр

"Бедная Настя" фактически запустила карьеру Макарского — до этого он снялся всего в одном фильме. Зато потом последовало более 60 ролей в кино и сериалах. С 2002 года актёр также задействован в мюзикле "Нотр-Дам-де-Пари". Сейчас он в основном выступает в роли актёра дубляжа.

Марина Александрова в роли Марии Гессен-Дармштадтской: что с ней стало

Как сейчас выглядят актёры из сериала. Фото © "Бедная Настя", режиссёр Владислав Николаев, сценарист Владислав Коровкин / Kinopoisk.ru, © Kinopoisk.ru

"Стритрейсеры", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Домашний арест" — нет смысла перечислять все проекты, в которых успела поучаствовать Александрова после "Бедной Насти". Ясно одно: полученный тогда опыт она использовала на полную катушку.

Цесаревич Александр — Дмитрий Исаев

Как с годами изменился Дмитрий Исаев из "Бедной Насти". Фото © "Бедная Настя", режиссёр Владислав Николаев, сценарист Владислав Коровкин / Kinopoisk.ru, © Kinopoisk.ru

Сериалы — конёк Дмитрия Исаева, и "Бедная Настя" не стала исключением. С ролью императорского отпрыска он справился легко. Впрочем, как и с семью десятками других ролей, которые ему довелось исполнить позже.

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Авторы Семен Хафизов